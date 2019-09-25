Названы самые беспроблемные кроссоверы с пробегом

Рейтинг надежных кроссоверов на вторичном рынке назвали британские эксперты Driver Power, проанализировав данные о проблемах, возникших у владельцев во время эксплуатации автомобиля.

В результате был составлен рейтинг самых беспроблемных кроссоверов с пробегом, в который вошли десять моделей, а открывает его четвертая генерация модели Lexus RX.

Индекс надежности этой модели составил 96%. Модель KIA Sportage четвертого поколения оказалась на втором месте с показателем надежности 95,8%, а в тройке лидеров расположился KIA Sorento третьего поколения (95,6%).

На четвертом и пятом месте находятся Lexus RX третьего поколения (95,3%) и Lexus NX (94,7%).

Вторая пятерка самых надежных автомобилей выглядит следующим образом: KIA Sportage третьего поколения (92,57%, 17,3%), Volvo XC60 первого поколения (92,3%, 15,6%), Toyota RAV4 четвертого поколения (94,68%, 10%), Skoda Yeti первого поколения (92,8%, 16,7%) и Suzuki Vitara (91%, 7,8%).