Компания Aston Martin официально раскрыла некоторые подробности о техническом оснащении своего первого кроссовера.
Первый кроссовер Aston Martin получит самый мощный двигатель
Так, стало известно, что первый кроссовер Aston Martin, получивший название DBX, получит самый мощный двигатель линейки компании.
Это будет восьмицилиндровый агрегат с двойным наддувом, разработанный Mercedes-AMG. Этот двигатель используется в моделях DB11 и Vantage, но в кроссовере его мощность будет от 510 до 440 л.с.
Таким образом, DBX получит самый мощный восьмицилиндровый двигатель в истории компании. Также известно, что новинка получит максимальную скорость 290 км/ч.
При этом модели приписывают и более мощный вариант с отдачей 750 л.с., которую выдаст 12-цилиндровый 5,2-литровый агрегат. Но такой вариант появится позднее.
Ранее сообщалось, что дебют первого кроссовера бренда состоится в декабре, а в начале следующего года он отправится в серийное производство.