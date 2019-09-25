Первый кроссовер Aston Martin получит самый мощный двигатель

Компания Aston Martin официально раскрыла некоторые подробности о техническом оснащении своего первого кроссовера.

Так, стало известно, что первый кроссовер Aston Martin, получивший название DBX, получит самый мощный двигатель линейки компании.

Это будет восьмицилиндровый агрегат с двойным наддувом, разработанный Mercedes-AMG. Этот двигатель используется в моделях DB11 и Vantage, но в кроссовере его мощность будет от 510 до 440 л.с.

Таким образом, DBX получит самый мощный восьмицилиндровый двигатель в истории компании. Также известно, что новинка получит максимальную скорость 290 км/ч.

При этом модели приписывают и более мощный вариант с отдачей 750 л.с., которую выдаст 12-цилиндровый 5,2-литровый агрегат. Но такой вариант появится позднее.

Ранее сообщалось, что дебют первого кроссовера бренда состоится в декабре, а в начале следующего года он отправится в серийное производство.