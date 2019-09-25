Модель Skoda Kamiq пока представлена только в Китае, но уже в ближайшее время его продажи стартуют и в Европе, где уже организована его сборка.
Кроссовер Skoda Kamiq уверенно становится бестселлером Skoda
25.09.2019 16:54
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Кроссовер Skoda Kamiq уверенно становится бестселлером Skoda и обходит по продажам не менее востребованные Skoda Octavia и Skoda Rapid.
В августе Kamiq разошелся тиражом в количестве более 6 тыс. экземпляров, что позволило кроссоверу стать самым продаваемым автомобилем марки в Китае.
С начала года объёмы продаж модели составили более 30 тыс. экземпляров.
Напомним, что лучшей модель стала и по результатам продаж за июль, когда компания продала 5,5 тыс. экземпляров.
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