Модель Skoda Kamiq пока представлена только в Китае, но уже в ближайшее время его продажи стартуют и в Европе, где уже организована его сборка.

Кроссовер Skoda Kamiq уверенно становится бестселлером Skoda и обходит по продажам не менее востребованные Skoda Octavia и Skoda Rapid.

В августе Kamiq разошелся тиражом в количестве более 6 тыс. экземпляров, что позволило кроссоверу стать самым продаваемым автомобилем марки в Китае.

С начала года объёмы продаж модели составили более 30 тыс. экземпляров.

Напомним, что лучшей модель стала и по результатам продаж за июль, когда компания продала 5,5 тыс. экземпляров.