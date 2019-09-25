Как выбрать машину для собственных нужд?

Прежде чем приступать к решению проблем, связанных с выбором автомобиля для своих нужд, надо определиться с основными целями его использования. Исходя из этих целей, можно подобрать наиболее подходящую для себя модель с учетом приведенных ниже критериев.

Выбор типа кузова

Для тех, кто собирается использовать автомобиль для каждодневных поездок по делам, прекрасно подойдет компактный седан. На небольшой машине проще маневрировать в городской толчее, и ее легче пристроить на парковке. Для еженедельных поездок на дачу вместе с семьей и объемным багажом следует приобрести универсал или хетчбэк. Благодаря наличию большой задней двери на них в случае необходимости можно перевезти даже холодильник. И хотя стоимость авто с такими кузовами выше, чем стоимость седанов, эти затраты вполне оправданы. На сайте автосалона МегаМоторс https://www.a-mm.ru/ можно подобрать автомобиль любого типа и возможностей.

Выбор мощности мотора

На городских улицах с их медленным и плотным движением количество лошадиных сил не играет особой роли. Иначе дело обстоит при езде по пустому загородному шоссе. На нем дополнительная мощность вполне может пригодиться для скоростной езды. Вопреки распространенному заблуждению, расход горючего мало зависит от мощности мотора. Если сопоставить его величину у нескольких аналогичных автомашин, различающихся только мотором, то выяснится, что она практически одинакова. Расход горючего преимущественно зависит от технического состояния машины, ее загрузки, массы и стиля вождения.

Выбор комплектации

За удобство и дополнительные опции всегда приходится доплачивать. Нужно адекватно оценить свои финансовые возможности и решить, стоит ли платить за:

обогрев зеркал;

электростеклоподъемники;

другие далеко не всегда нужные устройства.

Возможно, целесообразнее сэкономить деньги и пользоваться стеклоподъемником с ручным управлением. Надо также сопоставить стоимость авто в минимальной и в желаемой комплектации. При подборе коробки передач следует руководствоваться тем же принципом. АКПП, разумеется, удобнее, в особенности в городских пробках. При наличии достаточных финансовых средств лучше приобрести машину с такой коробкой. При ограниченности бюджета можно обойтись покупкой автомобиля с механической коробкой передач, который будет ездить нисколько не хуже.

Принцип правильного выбора машины прост: нужно руководствоваться здравым смыслом. Для этого надо сопоставить свои потребности со своими финансовыми возможностями и найти компромисс между ними.