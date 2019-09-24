В России появится электрический кроссовер от JAC

Китайская компания JAC намерена расширять модельную линейку в России и готовит два новых кроссовера .

Недавно в продажу поступил и новый пикап от компании, но как выяснилось. Производитель намерен привезти в Россию и свой электрокар.

Так стало известно, что в России появится новый электрический кроссовер от JAC и речь в данном случае идет о модели iEV7S.

О сроках появления автомобиля в нашей стране и о стоимости информации пока нет. Но если сравнивать цены электрокара на других рынках, то можно ожидать, что дешевым он не окажется. Например, на рынке Украины эта модель оценена в 1,7 млн рублей в эквиваленте.

В этом кроссовере есть неплохой список оснащенности, а его силовая установка представлена одним электродвигателем. Его мощность составляет 116 л.с., а запас хода около 300 км.

Для зарядки аккумулятора до 80% от устройства, которое требуется приобретать дополнительно, нужно 60 минут. Предположительными сроками выхода новинки в России называют 2020-2021 г.