Более 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter отзывают в РФ

В отзывных автомобилях жгут электропроводом двигателя может тереть о кронштейн.

Росстандарт 24 сентября объявил о новой отзывной кампании, а рамках которой на сервис отправят более 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter.

Отзывными стали модели, которые на российском рынке были проданы в период с августа 2017 года по май 2018 года.

В машинах есть вероятность трения жгута электропроводов двигателя о кронштейн, что увеличивает риск возникновения возгорания из-за искры.

В сервисных центрах компании проведут проверку жгута проводов в отзывных машинах и при необходимости произведут ремонт.