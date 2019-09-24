Автомобили нового бренда Atlas будут собирать в России

Машины новой автомобильной марки будут собирать на заводе Derways в Карачаево-Черкесии.

О планах по выпуску в России автомобилей заявил глава «Узавтосаноата» Бахтиер Умурзаков.

По словам этого человека, которые приводит агентство «ТАСС», в России появятся автомобили нового автобренда Atlas, а первой моделью станет клон Chevrolet Spark.

Последний также выпускают как Ravon R2. Хэтчбек в нашей стране будут собирать из машинокомплектов «Узавтосаноат», а он является производителем и Ravon R2, которые недавно вернулись на российский рынок.

В рамках нового проекта планируется выпускать конкурентоспособные и одновременно доступные автомобили. Помимо хэтчбека планируется еще организовать и сборку клона Chevrolet Malibu.