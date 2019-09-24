Предварительны заказы на седан новой генерации начали принимать еще в конце весны, и только с 24 сентября дилеры начали передавать машины клиентам.



Новый седан Volvo S60 поступил в продажу на рынке России с бензиновыми силовыми установками мощностью от 190 до 249 л.с., в передне- и полноприводных модификациях.

Минимальная стоимость автомобиля составляет 2 350 000 рублей, а топовый вариант обойдется в 3 170 000 рублей.

Стоит отметить, что Volvo S60 в России стал первой моделью бренда, для которой недоступны дизельные моторы. В основе Volvo S60 лежит тележка SPA, уже используемая в кроссоверах XC90 и XC60, универсале V60 и машинах 90-й серии.

В базовой версии седана уже будет доступна фирменная система безопасности City Safety, а в качестве опции предложат систему полуавтоматического управления Pilot Assist.