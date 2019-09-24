Обвинение связано с «дизельным скандалом» или «дизельгейтом».
Прокуратура обвинила руководство VW в манипулировании рынком
Еще в 2015 году компания Volkswagen оказалась в центре скандала из-за занижений реальных показателей по выбросу вредных веществ дизельными автомобилями.
В машинах компании было установлено, как позже выяснилось, специальное программное обеспечение, которое во время тестов занижало данные о выбросах вредных веществ.
Расследование этого дела продолжается, а из-за «дизельгейта» отзывными стали миллионы автомобилей.
Теперь прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) обвинила руководство VW в манипулировании рынком.
В частности, обвинения в манипулировании рынком предъявили главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Пёчу и экс-гендиректору компании Мартину Винтеркорну.
Топ-менеджеры компании, по версии прокуратуры, знали о манипуляциях с выбросами вредных веществ, еще до того, как об этом стало известно общественности.
К тому же эти люди слишком поздно проинформировали об этом инвесторов.