Прокуратура обвинила руководство VW в манипулировании рынком

Обвинение связано с «дизельным скандалом» или «дизельгейтом».

Еще в 2015 году компания Volkswagen оказалась в центре скандала из-за занижений реальных показателей по выбросу вредных веществ дизельными автомобилями.

В машинах компании было установлено, как позже выяснилось, специальное программное обеспечение, которое во время тестов занижало данные о выбросах вредных веществ.

Расследование этого дела продолжается, а из-за «дизельгейта» отзывными стали миллионы автомобилей.

Теперь прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) обвинила руководство VW в манипулировании рынком.

В частности, обвинения в манипулировании рынком предъявили главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Пёчу и экс-гендиректору компании Мартину Винтеркорну.

Топ-менеджеры компании, по версии прокуратуры, знали о манипуляциях с выбросами вредных веществ, еще до того, как об этом стало известно общественности.

К тому же эти люди слишком поздно проинформировали об этом инвесторов.