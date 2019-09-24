Внедорожник получил обновленный экстерьер и интерьер, расширенный список оборудования и прежнюю моторную гамму.



Nissan представил обновленный внедорожник Nissan Patrol, который теперь отличается от других моделей марки наличием динамических указателей поворота.

Теперь внедорожник получил фирменную решетку радиатора, новую оптику и обновленные бамперы.

В салоне будет информационно-развлекательная система с двумя экранами и поддержкой смартфонов, новые сидения, отделанные кожей, новый руль, а также модернизированная климатическая установка.

Список оснащенности автомобиля пополнился новыми системами безопасности и помощи водителю. Моторная гамма осталась без изменений и представлена 4,0 и 5,6-литровыми агрегатами с отдачей 275 и 400 л.с.