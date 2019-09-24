Volkswagen Group Rus увеличивает локализацию производства в РФ

В компании говорят, что одной из причин увеличения объёмов выпущенных авто в России, является сотрудничество с российскими поставщиками.

На калужском заводе Volkswagen Group Rus с 24 по 27 сентября проходит «Неделя поставщиков», в рамках которой компания выберет новых партнеров, поставляющих автомокомпоненты предприятию.

В пресс-службе автопроизводителя рассказали, что сейчас они работают с 60 поставщиками компонентов.

Они поставляют порядка 5,5 тыс. автокомпонентов. При этом компания постоянно работает в направлении увеличения локализации.

Сейчас в России осуществляется сборка автомобилей Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia и Skoda Kodiaq.

Еще в нашей стране выпускают 1,6-литровый двигателем с отдачей 90 и 110 л.с. В прошлом году Volkswagen Group Rus выпустила на предприятии 200 тыс. авто или 161 тыс. двигателей.