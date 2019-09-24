Российские аналитики опубликовали результаты нового исследования, охватывающего период с января по август 2019 года.

В этом исследовании специалисты изучали, насколько часто приобретались автомобили на вторичном и первичном авторынках.

В результате в агентстве «Автостат» пришли к выводу, что в РФ новых машин продается в 3,5 раза меньше, чем подержанных, однако значение будет серьезно меняться в зависимости от региона.

Например, в регионах Дальнего Востока доля продаж подержанных машин превышает 95%, а в ЕАО показатель и вовсе составляет 98%.

При этом в столице России разница небольшая, так как продажи новых и подержанных машин оказались практически на одном уровне.

В Санкт-Петербурге, Татарстане и Самарской области на каждый проданный один автомобиль приходится два с пробегом.