Российские аналитики опубликовали результаты нового исследования, охватывающего период с января по август 2019 года.
В РФ новых машин продается в 3,5 раза меньше, чем подержанных
24.09.2019 16:42
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В этом исследовании специалисты изучали, насколько часто приобретались автомобили на вторичном и первичном авторынках.
В результате в агентстве «Автостат» пришли к выводу, что в РФ новых машин продается в 3,5 раза меньше, чем подержанных, однако значение будет серьезно меняться в зависимости от региона.
Например, в регионах Дальнего Востока доля продаж подержанных машин превышает 95%, а в ЕАО показатель и вовсе составляет 98%.
При этом в столице России разница небольшая, так как продажи новых и подержанных машин оказались практически на одном уровне.
В Санкт-Петербурге, Татарстане и Самарской области на каждый проданный один автомобиль приходится два с пробегом.
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