Porsche начнет выпускать электромобили в соответствии с требованиями рынка

Создание автомобиля с электрической силовой установкой для каждого рынка будет происходить в рамках новой стратегии компании.

Представители компании пообщались с зарубежными журналистами и рассказали о планах по выпуску электрокаров.

Так, выяснилось, что Porsche начнет выпускать электромобили для каждого рынка, а точнее под требования рынков.

При этом все электромобили будут созданы на базе модульной конструкции, которая позволит создавать разные модификации автомобилей.

В качестве примера привели рынки Китая и США.

На первом электромобиль появится в более простом исполнении в соответствии с ценовой политикой компании, но в США такой же электрокар, но в более роскошном исполнении окажется дороже.

Объединять машины будет высокий уровень проработки и инжиниринга.