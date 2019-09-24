Создание автомобиля с электрической силовой установкой для каждого рынка будет происходить в рамках новой стратегии компании.
Porsche начнет выпускать электромобили в соответствии с требованиями рынка
24.09.2019 16:41
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Представители компании пообщались с зарубежными журналистами и рассказали о планах по выпуску электрокаров.
Так, выяснилось, что Porsche начнет выпускать электромобили для каждого рынка, а точнее под требования рынков.
При этом все электромобили будут созданы на базе модульной конструкции, которая позволит создавать разные модификации автомобилей.
В качестве примера привели рынки Китая и США.
На первом электромобиль появится в более простом исполнении в соответствии с ценовой политикой компании, но в США такой же электрокар, но в более роскошном исполнении окажется дороже.
Объединять машины будет высокий уровень проработки и инжиниринга.
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