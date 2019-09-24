Мировые автопроизводители постепенно отказываются от использования и разработки дизельных двигателей.
Honda завершит в 2021 году продажи автомобилей с дизелем в Европе
24.09.2019 12:01
14 0
В первую очередь это связано со сложностями во время доработки таких ДВС под современные стандарты по выбросу вредных веществ.
Планируется, что уже к 2021 году Honda завершит продажи автомобилей с дизелем в Европе, но при этом на рынке появятся электрифицированные автомобили.
В модельном ряду компании к 2030 году должно быть две трети полностью электрических моделей.
К 2025 году каждый автомобиль Honda, предлагаемый на европейском рынке, будет иметь электрическую модификацию.
Honda объявила цены на городской электрокар с пятью экранами
Комментарииcomments powered by HyperComments