Honda завершит в 2021 году продажи автомобилей с дизелем в Европе

В первую очередь это связано со сложностями во время доработки таких ДВС под современные стандарты по выбросу вредных веществ.

Планируется, что уже к 2021 году Honda завершит продажи автомобилей с дизелем в Европе, но при этом на рынке появятся электрифицированные автомобили.

В модельном ряду компании к 2030 году должно быть две трети полностью электрических моделей.

К 2025 году каждый автомобиль Honda, предлагаемый на европейском рынке, будет иметь электрическую модификацию.