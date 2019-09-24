Сбербанк запустит в России сервис по продаже автомобилей

Каталог автомобилей будет доступен в «Сбербанк Онлайн», где также появится возможность подать заявку на кредит.

О намерении Сбербанка запустить сервис по продаже новых и подержанных машин узнали журналисты «РБК», ссылаясь на собственные источники.

По их информации, Сбербанк уже сделал предложение присоединится к новому проекту крупным автомобильным компаниям, но эту информацию пока не подтвердили.

Новый проект разрабатывают по аналогии с «ДомКлик», где предлагается приобрести недвижимость и оформить ипотеку онлайн. Больше подробностей о сервисе пока не приводят.