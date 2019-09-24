Студенты представили вторую генерацию российского родстера «Крым» с новой несущей конструкцией, которая стала легче, но при этом жесткость не ухудшилась.

В машине также улучшили пассивную безопасность, а объём багажника стал больше. Еще пришлось немало поработать над исправлением конструктивных недостатков, выявленных у первого поколения автомобиля.

Среди изменений стоит отметить появление гидравлического сцепления и модернизированной подвески. Напомним, что родстер «Крым» построили на платформе Калины.

Он приводится в движение 1,6-литровым 140-сильным двигателем, работающим в паре с пятискоростной механикой. В серию родстер отправят в трех версиях по предварительной стоимости 650 тыс. рублей минимум.