В РФ появился обновленный Toyota Land Cruiser 200



Модель получила слегка измененную внешность, а также некоторые новые опции и расширенную цветовую гамму.

Обновленный Toyota Land Cruiser 200 стал доступен для заказа в РФ по той же цене, что и предшественник. Так, для модели предложили новые колесные диски, а также новый цвет кузова — «черный перламутр». Он предлагается для всех модификаций внедорожника кроме TRD.

Главные изменения произошли в комплексе защиты от угона, где есть датчик движения в брелоке ключа, активирующие бесконтактный доступ в автомобиль.

Этот уникальный датчик, как отметили в пресс-службе компании, не позволяет перехватить сигналы. Еще в комплексе предусматривают дополнительные таблички с указанием VIN-номера, который наносят лазерной резкой.

К тому же идентификаторы имеют функцию саморазрушения на тот случай, когда их пытаются переклеить. Все эти изменения не повлияли на стоимость внедорожника, который по-прежнему доступен по цене от 4 875 00 рублей.