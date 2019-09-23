В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей

Индийское подразделение Maruti Suzuki официально анонсировала скорый дебют нового кроссовера.



Презентация новинки состоится 30 сентября на мотор-шоу Auto Expo. Анонс презентации субкомпактного кроссовера сопровождался видеотизером и эскизом.

Новинка будет серийным продолжением прототипа Future-S, представленного этой весной. Главным конкурентом новинки с названием Suzuki S-Presso станет Renault Kwid, а ее стоимость составит около 300 тысяч рублей в эквиваленте.

В целом кроссовер сохранит дизайн концепта, а его длина составит 3565 мм, тогда как расстояние между осями будет 2 380 мм. Дорожный просвет будет 180 мм.

Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена литровым 68-сильным двигателем, пару которому составит пятискоростная механика или роботизированная КП. Система привода будет только на передние колеса.