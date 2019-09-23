Индийская Tata в 2020 году выпустит дешевый электромобиль

В общении с журналистами он заявил, что уже в следующем году они выпустят на рынок новый электромобиль, который получит очень доступный ценник.

Создают электрокар на новейшей платформе с использованием современных технологий. Дешевый электромобиль в дальнейшем станет основой для целой линейки «зеленых» автомобилей марки.

Более того, представитель рассказал, что на выпуске электрокара настаивают власти Индии, которые создают все условия, для того, чтобы проект был реализован.

Так, в Индии снижают налоги такие машины, а также вводят разные льготы, как для покупателей, так и для автопроизводителей.

С другой стороны в стране отсутствует инфраструктура, а очень доступным сделать автомобиль не получается из-за высокой стоимости аккумуляторов.

Что касается нового электрокара, то его запас хода должен составить 250 км, а еще заявлено, что в нем гарантия на батарею будет 8 лет.