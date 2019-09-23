Американский производитель электрокаров – Tesla внесла в патентное ведомство новый проект.
Tesla запатентовала эффективные электромагнитные «дворники»
23.09.2019 19:20
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Tesla запатентовала эффективные электромагнитные «дворники», призванные сократить расход энергии, при этом отлично очищать стекло от загрязнений.
Инженеры компании решили использовать в стеклоочистителях электромагниты, которые подобно поездам на магнитной подушке будут очень быстро двигаться, очищая при этом стекло быстро и эффективно.
Самое главное в этом изобретении – минимальный расход электроэнергии за счет меньшего трения.
Появятся ли такие стеклоочистители в машинах компании или они так и останутся на изображениях, покажет время.
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