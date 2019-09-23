Tesla запатентовала эффективные электромагнитные «дворники», призванные сократить расход энергии, при этом отлично очищать стекло от загрязнений.

Инженеры компании решили использовать в стеклоочистителях электромагниты, которые подобно поездам на магнитной подушке будут очень быстро двигаться, очищая при этом стекло быстро и эффективно.

Самое главное в этом изобретении – минимальный расход электроэнергии за счет меньшего трения.

Появятся ли такие стеклоочистители в машинах компании или они так и останутся на изображениях, покажет время.