Mitsubishi и Nissan могут начать продажи электромобилей в РФ

Руководство компании Mitsubishi и Nissan в России рассматривает возможность запустить на российском рынке продажи своих электромобилей.

Пока автопроизводители присматриваются к растущему спросу на такие автомобили в нашей стране, но окончательного решения еще не принято, сообщает «Автостат» со ссылкой на представителей компании.

В случае позитивных тенденций Mitsubishi и Nissan незамедлительно привезут в Россию электрокары.

Как известно, Mitsubishi предлагала в стране модели i-MiEV и Outlander PHEV, но из-за кризиса в 2015 году было принято решение прекратить продажи.

Что касается Leaf, который на вторичном рынке является достаточно востребованным, то официально эта модель в России никогда не продавалась.