Первые 48-вольтовые гибриды BMW представят этой осенью

Немецкая компания объявила о начале использования гибридных силовых установок с 48-вольтовым стартер-генератором.

Так называемые «мягкие» гибриды будут представлены уже этой осенью. Первыми такие силовые установки получат седаны и универсалы BMW 520d.

В этих автомобилях в качестве ДВС будет доступен 190-сильный двухлитровый двигатель.

Система привода будет предусмотрена на заднюю или обе оси. Стартер-генератор будет выступать в качестве помощника при разгонах, а аккумулятор будет заряжаться при торможении.

В дальнейшем такая силовая установка появится и у других моделей марки.