В России кроссовер Hyundai Creta слегка обновился и подорожал

Автомобиль 2020 модельного года стал предлагаться на российском рынке на 0,3-2,2% дороже.

Кроссовер Hyundai Creta 2020 в России прибавил в цене от 3 до 25 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Об удорожании модели сообщили эксперты сайта «ЦенаАвто», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили. Изменение стоимости комплектаций автомобиля объясняется и измененным списком комплектаций.

Как выяснилось, только в Comfort добавили подогрев лобового стекла и форсунок омывателя, а в комплектации Travel появился круиз-контроль, камера заднего вида и аудиосистема с пятидюймовым экраном и 6 динамиками.

В пакете опций Winter для версии Active также добавили подогрев ветрового стекла и форсунок омывателя. Минимальная стоимость кроссовера осталась прежней и составляет 957 000 рублей.

Комплектация Active с механикой теперь оценена в 1 013 000 рублей, а версия с автоматом предлагается на 50 000 рублей дороже. Топовый вариант Travel доступен для покупки за 1 360 000 рублей.