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Завод Mercedes-Benz в «Есипово» выпустил почти 900 автомобилей

Новости
23.09.2019 17:35
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Новое предприятие в России начало свою работу в апреле этого года и постепенно там наращивают объемы производства.

Сейчас на заводе выпускают только седаны Mercedes-Benz Е-Класса, но скоро на конвейере появятся и внедорожники GLE, GLC и GLS.

Как говорится в сообщении Минпромотрга, завод Mercedes-Benz в «Есипово» выпустил почти 900 автомобилей с момента запуска по август.

С начала сентября на предприятии ввели вторую смену и теперь завод работает в две смены пять дней в неделю.

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