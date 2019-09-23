Новое предприятие в России начало свою работу в апреле этого года и постепенно там наращивают объемы производства.

Сейчас на заводе выпускают только седаны Mercedes-Benz Е-Класса, но скоро на конвейере появятся и внедорожники GLE, GLC и GLS.

Как говорится в сообщении Минпромотрга, завод Mercedes-Benz в «Есипово» выпустил почти 900 автомобилей с момента запуска по август.

С начала сентября на предприятии ввели вторую смену и теперь завод работает в две смены пять дней в неделю.