В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей

Специалисты из агентства «Автостат» опубликовали результаты нового исследования, которое показало, что по состоянию на середину 2019 года в России числится порядка 3 млн премиальных автомобилей.

Самыми распространенными являются модели Mercedes-Benz, которых по состоянию на 1 июля было зарегистрировано 681,2 тыс. единиц.

На второй строчке располагается еще одна немецкая марка – Audi. Таких машин насчитали 635,6 тыс. экземпляров.

В тройке лидеров также немецкий бренд – BMW. Их насчитали 609,3 тыс. штук. На четвертом и пятом месте по популярности Lexus (283,2 тыс. ед.) и Volvo (252 тыс. ед.).