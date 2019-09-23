Новый электрический кроссовер дебютировал на китайском рынке, где он будет представлен под названием DongFeng Honda Siming X-NV.

Honda выпустила электрический кроссовер на базе Honda XR-V, который отличается от первого некоторыми элементами во внешности и салоне.

В целом это все тот же XR-V, но с полностью электрической силовой установкой. В составе установки есть один электродвигатель.

Его мощность составляет 163 лошадиных силы, а показатель крутящего момента равен 280 Нм.

Заявленный пробег на одной подзарядке составляет 401 км, а максимальная скорость составляет 140 км/ч. От зарядной станции аккумулятор на 53,6 кВтч до 80% зарядится за 30 минут.

Система привода в кроссовер будет только на переднюю ось.