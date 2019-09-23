Опубликованы свежие подробности о новом поколении Kia Sorento

В распоряжении зарубежных журналистов оказались новые шпионские фотографии Kia Sorento, а также свежие подробности об оснащении и дате презентации.

Согласно этим данным, новое поколение кроссовера Kia Sorento будет представлено в ближайшие несколько месяцев возможно на одном из крупных автошоу.

Среднеразмерный кроссовер получит измененную внешность, выполненную в стилистике Seltos, в том числе будет у модели и фирменная решетка радиатора.

В салоне также произойдет немало изменений, в числе которых и появление «парящего» экрана мультимедийной системы.

В списке оборудования появятся новые системы безопасности и помощники водителю.

Линейка двигателей будет представлена обычными ДВС объемом 2.0, 2.2 и 2.4 литра, а также гибридной установкой на базе двухлитрового мотора. Среди трансмиссии будет восьмискоростной автомат, который будет работать с передне- или полноприводной системами.