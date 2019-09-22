Российские аналитики опубликовали данные по продажам автомобилей в С-сегменте по итогам августа.

Как известно, С-сегмент является вторым самым крупным на российском авторынке.

Таких машин по итогам августа было реализовано в количестве 15 604 ед., что хуже на 12%. Самым популярным автомобилем сегмента является Лада Веста с результатом 8 730 ед., что на 9,4% больше.

На втором месте с результатом значительно меньше чем у лидера оказался Skoda Octavia. Его объёмы продаж в прошлом месяце составили 1804 шт.

Две модели KIA попали в топ-5 С-сегмента в России, расположившись на третьем и четвертом месте. Речь идет о KIA Ceed и KIA Cerato, у которых объёмы продаж составили 1 180 и 1 199 ед.

У первого наблюдается отрицательная динамика на 14%, а у второго наоборот зафиксирован рост на 18,6%. Замыкает пятерку лидеров в сегменте Ford Focus – 517 ед., что меньше на 56%.