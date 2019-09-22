Купеобразный аналог Nissan Qashqai добрался до дилеров

Обновленный автомобиль привезли к официальным дилерам в Китае.

Речь идет об автомобиле Venucia T90, созданном на базе кроссовера Nissan Qashqai прошлого поколения совместными усилиями Nissan и Dongfeng.

Обновление модель получила этим летом и только сейчас начались её поставки дилерам. Обновленная версия автомобиля теперь имеет измененную внешность, где появилась новая решетка радиатора, оптика, а также передний и задний бамперы.

В салоне изменили варианты отделки, а также добавили обновленную информационно-развлекательную систему с 12,3-дюймовым экраном.

Линейка двигателей представлена 150-сильным двухлитровым двигателем, пару которому составляет вариатор.

Оценен кросс-купе в 99 800 юаней минимум, тогда как топовый вариант обойдется в 154 800 юаней. В переводе на российскую валюту стоимость варьируется от 900 тыс. до 1,4 млн рублей.