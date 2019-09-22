В прошлом месяце продажи автомобилей Mazda на российском рынке снизились на один процент и составили 2 812 ед.

С начала года компания в нашей стране реализовала 2 812 машин, что на 4% хуже. Доля компании на рынке составила 1,7 процента.

Самым востребованным автомобилем Mazda остается кроссовер CX-5. Его объёмы продаж в прошлом месяце составили 2 369 штук, что оказалось на 24% больше.

В результате Mazda CX-5 вошла в ТОП-25 российских бестселлеров по итогам августа.