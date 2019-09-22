Эксперты рассказали, какой пробег возможен у современных двигателей

Пробег моторов в современных автомобилях может не достигнуть и отметки 100 тыс. км, но может составить и 200 или даже 500 км без капитального ремонта.

Как пишет drivenn.ru, которые и рассказали, какой пробег возможен у современных двигателей, выделяются среди силовых установок немецкие и японские агрегаты.

Еще отмечается, что мнение о том, что автопроизводители специально снижают ресурс моторов, ничего общего не имеет с действительностью.

Больше пробег двигателя в машине будет в том случае, если к ней владелец относится трепетно, приобретая хорошие запчасти, бензин и масло.