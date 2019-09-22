Hyundai Grand Santa Fe полностью ушел с российского рынка

Предполагалось, что все складские запасы будут реализованы еще в прошлом году.

О том, что Hyundai Grand Santa Fe уйдет с российского рынка стало известно в 2018 году, когда было объявлено о прекращении его производства на заводе «Автотор».

Складские запасы опустошили только в сентябре 2019 года и теперь Hyundai Grand Santa Fe ушел с российского авторынка.

Выводить на российский рынок преемника не планируется, но вместо него появится семиместный Hyundai Palisade.

Когда этот автомобиль появится в продаже пока неизвестно, но возможно это случится в следующем году.