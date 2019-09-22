Volkswagen реализовал в РФ более 500 машин с пробегом по итогам августа

На территории РФ сертифицированные автомобили немецкой марки можно приобрести в более чем 100 автосалонах.

Программа, в рамках которой реализуют подержанные машины Volkswagen, носит название Volkswagen Das WeltAuto.

В компании недавно сообщили, что смогли реализовать более 500 автомобилей с пробегом по итогам августа. В частности, показатель продаж составил 558 экземпляров.

В компании напоминают, что в рамках программы предоставляет годовая послегарантийная гарантия.

Более того ремонт по программе можно делать не только в России, но и в странах ЕС, в Белоруссии и Казахстане.