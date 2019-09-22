На территории РФ сертифицированные автомобили немецкой марки можно приобрести в более чем 100 автосалонах.
Volkswagen реализовал в РФ более 500 машин с пробегом по итогам августа
22.09.2019 17:44
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Программа, в рамках которой реализуют подержанные машины Volkswagen, носит название Volkswagen Das WeltAuto.
В компании недавно сообщили, что смогли реализовать более 500 автомобилей с пробегом по итогам августа. В частности, показатель продаж составил 558 экземпляров.
В компании напоминают, что в рамках программы предоставляет годовая послегарантийная гарантия.
Более того ремонт по программе можно делать не только в России, но и в странах ЕС, в Белоруссии и Казахстане.
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