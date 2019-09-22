Особенно востребованы в нашей стране и не только кроссоверы, поэтому российские эксперты часто создают рейтинги лучших автомобилей именно из этого сегмента.

Специалистами CarsWeek был составлен топ-5 лучших премиальных кроссоверов на рынке РФ и возглавляет этот рейтинг модель Volkswagen Touareg.

В нашей стране эту модель продают с бензиновыми и дизельными моторами по цене от 3,5 млн рублей. На второе место определили модель Mercedes-Benz GLE, предлагаемую по цене от 4,73 млн рублей.

В тройку лидеров вошел Lexus GX, появившийся на российском рынке с этом месяце. Его стоимость варьируется от 4 565 000 до 5 061 000 рублей.

Четвертое место оказалось за Infiniti QX80 с ценником 4,6 млн рублей минимум, а замыкает пятерку лидеров BMW X7, оцененный в России от 5,93 млн рублей.