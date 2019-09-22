Ульяновский автомобильный завод продолжает рассказывать о своих автомобилях, в том числе и о тех, которые создавались лимитировано, не дошли до производства или создавались для конкретных целей в единичных экземплярах.



На этот раз УАЗ вспомнил о предсерийном внедорожнике УАЗ-3171 или опытный образец номер 2.

Этот внедорожник является гражданским вариантом семейства 3170/3171, но до конвейера он так и не добрался из-за тяжелой ситуации в стране.

Его выпустили в 1988 году, а основой стала платформа 3171. В результате машину раскритиковали и по указанию Министерства автомобильной промышленности внедорожнику «зеленый свет» не дали.