В настоящее время автовладельцам нет нужды заниматься поисками запчастей в специализированных магазинах и на рынках. Гораздо удобнее покупать их через интернет. Для этого нужно только найти подходящий онлайн-магазин.

Преимущества и недостатки приобретения запчастей онлайн

Любой потребитель желает иметь возможность выбирать качественные изделия из богатого ассортимента по доступным ценам. Такую возможность предоставляют многие интернет-магазины. Покупка запчастей онлайн имеет как свои достоинства, так и свои изъяны. В число основных преимуществ входят:

Богатый выбор, способный удовлетворить любые запросы клиента. Особенно это актуально для покупателей, проживающих в небольших городах, где зачастую нельзя купить нужную запчасть из-за ее отсутствия в магазине.

Удобство приобретения. Покупатель может не торопясь, не покидая дома, выбрать нужную запчасть, оформить заказ и дождаться ее доставки.

Высокий уровень сервиса. При возникновении вопросов у покупателя опытные консультанты дадут исчерпывающие ответы на них и проинформируют его обо всех возможных способах оплаты и доставки.

Основной недостаток данного способа приобретения запчастей состоит в отсутствии возможности оценить их качество перед оформлением заказа. Это главная причина, по которой многие автовладельцы не решаются использовать его. Однако любой заботящийся о своей репутации онлайн-магазин всегда готов заменить деталь в том случае, если она не подходит покупателю.

Поиск запчастей по VIN-коду

В настоящее время в глобальной сети работает множество онлайн-магазинов, предлагающих воспользоваться услугой подбора запчастей по VIN-коду. Такие ресурсы имеют достаточно простую структуру, а принципы их функционирования похожи на принципы работы известных поисковиков. Отличительная особенность заключается в их специализации – ввести в качестве поискового запроса можно только VIN-код, а поиск ведется по базе, в которой содержатся коды доступных для заказа деталей. Автопроизводители обозначают все выпускаемые ими детали определенным индексом, который представляет собой их краткую цифровую характеристику. Поисковая система соотносит эти сведения с кодами запчастей, внесенных в базу, и моментально находит нужные запчасти, гарантированно подходящие для установки на определенный автомобиль.

Таким образом, при покупке запчастей в интернете желательно использовать вкбсайты с полноценной системой поиска по VIN-коду. При этом следует убедиться в том, что служба поддержки готова предоставить нужную деталь в кратчайшие сроки.