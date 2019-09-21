Ravon до 2022 года выпустит восемь новых моделей автомобилей

Накануне российский офис Ravon начал официальные продажи своих автомобилей на российском рынке, поставки которых были прекращены в прошлом году.

У дилеров в России стали доступны для покупки три модели, о чем более подробно портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.

При этом недавно выяснилось, что под брендом Ravon до 2022 года выпустят восемь новых моделей автомобилей.

Подробно о новинках не раскрывают, но известно, что все они будут созданы на одной платформе в сотрудничестве с General Motors, пишет gazetadaily.ru. График выхода автомобилей не известен.