Накануне российский офис Ravon начал официальные продажи своих автомобилей на российском рынке, поставки которых были прекращены в прошлом году.
Ravon до 2022 года выпустит восемь новых моделей автомобилей
21.09.2019 10:44
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У дилеров в России стали доступны для покупки три модели, о чем более подробно портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.
При этом недавно выяснилось, что под брендом Ravon до 2022 года выпустят восемь новых моделей автомобилей.
Подробно о новинках не раскрывают, но известно, что все они будут созданы на одной платформе в сотрудничестве с General Motors, пишет gazetadaily.ru. График выхода автомобилей не известен.
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