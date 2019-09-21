Названа российская стоимость Chery Tiggo 4 с новым турбомотором

Несколько дней назад китайская компания официально анонсировала новую комплектацию для кроссовера Chery Tiggo 4.

Это будет топвый вариант модели, официальная стоимость которой пока не названа. Между тем российским журналистам портала Motor1 Россия удалось узнать предварительный ценник.

Новая версия кроссовера носит название Cosmo, а ее поставки стартуют в октябре.

В ней для модели предложат новый турбированный двигатель, а также расширенный список оборудования, в том числе и «зимние» опции. Предварительная стоимость такой комплектации составит около 1,2 млн рублей.