Несколько дней назад китайская компания официально анонсировала новую комплектацию для кроссовера Chery Tiggo 4.
Названа российская стоимость Chery Tiggo 4 с новым турбомотором
21.09.2019 10:38
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Это будет топвый вариант модели, официальная стоимость которой пока не названа. Между тем российским журналистам портала Motor1 Россия удалось узнать предварительный ценник.
Новая версия кроссовера носит название Cosmo, а ее поставки стартуют в октябре.
В ней для модели предложат новый турбированный двигатель, а также расширенный список оборудования, в том числе и «зимние» опции. Предварительная стоимость такой комплектации составит около 1,2 млн рублей.
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