Специалист сайта «Цена Авто», которые постоянно ведут мониторинг цен на новые автомобили, подготовили рейтинг с самыми доступными на российском рынке европейскими моделями.

Так, были названы топ-5 самых дешевых европейских автомобилей в России по состоянию на конец сентября.

Эксперты отметили, что доля европейских машин в общих продажах по итогам первого полугодия составила 28%.

Возглавляют рейтинг седан Renault Logan и хэтчбек Sandero, предлагаемые по цене от 577 000 рублей минимум. Они имеют 82-сильный 1,6-литровый двигатель и механическую коробку передач.

Впрочем, в списке не оказалось моделей с АКПП. На третьей строчке составленного топ-5 располагается лифтбек Skoda Rapid.

Его стоимость в России составляет 670 тыс. рублей. Седан Volkswagen Polo стал четвертым в рейтинге с ценником 679 000 рублей, а замыкает пятерку кроссовер Renault Duster, предлагаемый по цене от 699 000 рублей.