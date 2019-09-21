Компания Skoda сообщила о выпуске 250-тысячного экземпляра своего кроссовера Karoq, представленного в 2017 году.



250-тысячный Skoda Karoq сошел с конвейера в Млада-Болеславе, а «юбилейным» экземпляром стал автомобиль с отделкой Black Magic, оснащенный литровым двигателем.

В Млада-Болеславе сборку кроссовера начали в январе прошлого года, а еще автомобиль собирают на заводе в Квасинах.

Skoda Karoq уже успел завоевать покупателей и является одним из самых продаваемых автомобилей компании.

Появление кроссовера ожидается и на российском рынке, но точные сроки его выхода пока не известны. При этом есть данные, что его сборку организуют на предприятии в Нижнем Новгороде.