Редкий автомобили был продан на аукционе Bring a Trailer.
Черный DeLorean почти без пробега продали на аукционе за $32 тыс.
21.09.2019 10:14
36 0
Редкий DeLorean почти без пробега 1981 продали на аукционе за $32 тыс. или чуть более 2 млн рублей в эквиваленте. Редкий выставленный на продажу экземпляр стал по причине окраса кузова.
Машина выкрашена в редкий для модели черный цвет. Помимо этого, на стоимость повлиял и небольшой пробег – менее 10 тыс. км.
Этот экземпляр оказался с самым маленьким пробегом из всех оставшихся DeLorean.
Более того, предыдущий владелец почти не ездил на машине, но при этом обслуживал ее по высшему уровню, а в прошлом году был проведен капитальный ремонт топливной системы, системы охлаждения и зажигания.
Комментарииcomments powered by HyperComments