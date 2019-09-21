Черный DeLorean почти без пробега продали на аукционе за $32 тыс.

Редкий DeLorean почти без пробега 1981 продали на аукционе за $32 тыс. или чуть более 2 млн рублей в эквиваленте. Редкий выставленный на продажу экземпляр стал по причине окраса кузова.

Машина выкрашена в редкий для модели черный цвет. Помимо этого, на стоимость повлиял и небольшой пробег – менее 10 тыс. км.

Этот экземпляр оказался с самым маленьким пробегом из всех оставшихся DeLorean.

Более того, предыдущий владелец почти не ездил на машине, но при этом обслуживал ее по высшему уровню, а в прошлом году был проведен капитальный ремонт топливной системы, системы охлаждения и зажигания.