Как оказалось, компания работает над электрокаром, который носит обозначение BMW i7S. Это будет электрическая версия «семерки», оснащенная силовой установкой с двумя электродвигателями.

Суммарная отдача моторов в топовой модификации будет 680 л.с. и именно этот электрический BMW i7S станет самой мощной моделью марки.

Базовый вариант получит 550-сильную установку. В топовом BMW i7S запас хода составит около 600 км, а разгонится он за три секунды и сможет составить конкуренцию Porsche Taycan. О сроках презентации и выхода новинки пока информации нет.