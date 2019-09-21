Зарубежным журналистам стали известны подробности о новом проекте немецкой компании.
Электрический BMW i7S станет самой мощной моделью марки
21.09.2019 09:41
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Как оказалось, компания работает над электрокаром, который носит обозначение BMW i7S. Это будет электрическая версия «семерки», оснащенная силовой установкой с двумя электродвигателями.
Суммарная отдача моторов в топовой модификации будет 680 л.с. и именно этот электрический BMW i7S станет самой мощной моделью марки.
Базовый вариант получит 550-сильную установку. В топовом BMW i7S запас хода составит около 600 км, а разгонится он за три секунды и сможет составить конкуренцию Porsche Taycan. О сроках презентации и выхода новинки пока информации нет.
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