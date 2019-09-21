Названы самые популярные лизинговые автомобили в России

В рейтинге оказались в основном машины премиальных и роскошных брендов, и он был составлен на основании проведенного «РИА Новости» опроса профильных компаний.

Так, были названы самые дорогие и необычные автомобили, переданные в лизинг в России, и возглавляет рейтинг бронированный Mercedes-Maybach S 650.

Его стоимость составила более 50 млн рублей. Дальше в рейтинге числятся машины с ценником существенно ниже, чем у лидера, а именно модели Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Bentley, Lamborghini, Porsche и Aston Martin DB11.

Среди самых дорогих автомобилей числится Rolls-Royce Cullinan, Wraith и Phantom, оцененных в пределах от 17 до 33 млн рублей.

Bentley Continental востребован в лизинг в разных комплектациях по цене от 15 до 21 млн рублей. Также в списке есть Bentayga и Continental GT.

Помимо них, в ТОПе числятся различные модификации Mercedes-Benz G-класс, которые предлагаются по цене 10-19 млн рублей, Lamborghini Urus и Huracаn (17-19 млн рублей), Porsche Cayenne, 911 Carrera и Panamera (10-13 млн рублей).

Еще в рейтинге самых популярных лизинговых автомобилей числится суперкар Aston Martin DB11 за 11 млн рублей, а еще отмечается рост популярности электрокаров, в числе которых Model X и Jaguar I-Pase.

В целом компании, которые передают машины в лизинг отмечают, что клиенты обычно не заказывают авто в необычных цветах или с необычными решениями, так как в дальнейшем они планируют их продавать на вторичном рынке.

Кроме этого, наблюдается рост спроса в лизинг минивэнов, которые переоборудованы для транспортировки VIP-персон.

Источник: РИА Новости.