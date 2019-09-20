Патент намекнул на возможную разработку Mazda RX-9

Компания Mazda оформила новый патент, которые намекает на то, что возможно компания разрабатывает Mazda RX-9.

В частности, в патенте показали программируемую деформацию, не похожую ни на одну выпускаемую модель марки.

Исходя из этого был сделан вывод, что автопроизводитель разрабатывает новую модель.

Специалисты предположили, что новой моделью станет именно Mazda RX-9, а за его основу возьмут прототип RX-Vision 2015 года.

К тому же в этом автомобиле установят роторно-поршневый двигатель.