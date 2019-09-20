Недорогой кроссовер SsangYong Tivoli выйдет на рынок Европы

На индийском рынке SsangYong предлагает кроссовер Tivoli в удешевленной версии, которая предлагается как Mahindra XUV300.

Именно эту модель в компании решили вывести на европейский рынок, причем в планах автопроизводителя организовать продажи уже в следующем году.

О европейских ценах и комплектациях недорогого кроссовера говорить пока не приходится.

На индийском рынке удешевленный вариант глобального SsangYong Tivoli предлагается по цене от 713 тыс. рублей в эквиваленте.