На индийском рынке SsangYong предлагает кроссовер Tivoli в удешевленной версии, которая предлагается как Mahindra XUV300.
Недорогой кроссовер SsangYong Tivoli выйдет на рынок Европы
20.09.2019 21:02
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Именно эту модель в компании решили вывести на европейский рынок, причем в планах автопроизводителя организовать продажи уже в следующем году.
О европейских ценах и комплектациях недорогого кроссовера говорить пока не приходится.
На индийском рынке удешевленный вариант глобального SsangYong Tivoli предлагается по цене от 713 тыс. рублей в эквиваленте.
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