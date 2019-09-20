Так называемые «туристические» микроавтобусы были анонсированы компанией еще в прошлом месяце, а позднее их показ состоялся на выставке Комтранс-2019.



Теперь новые пассажирские Mercedes-Benz Sprinter начали продавать в РФ, причем в нашей стране доступно для покупки две версии, которые между собой будут отличаться уровнем комфорта.

Итак, Mercedes-Benz Sprinter Tourist предложат в модификации Comfort и Ultimate. Микроавтобус «Турист» будет отличаться от других версий модели новой компоновкой пассажирской части и дизайном, которые разрабатывались отдельно для модели.

В салоне есть 19 сидений с трехточечными ремнями. В микроавтобусе будет разделение пассажирского и водительского отсека, а сидения будут повышенной комфортности с возможностью выдвижения в проход. К тому же для каждого сидения предусмотрели столик, а также USB-розетки.

В списке оборудования новинки будет кондиционер, а также конвекторные обогреватели, система кругового обзора, а также ряд современных систем безопасности и помощи водителю.

В движение Mercedes-Benz Sprinter Tourist будет приводиться дизельным 163- или 190-сильным моторами, пару которым составит шестискоростная механика или семискоростная автоматическая КП. Минимальная стоимость туристического автобуса составляет 4,3 млн рублей.