Первые сообщения о новой маленькой модели от Hyundai стали появляться еще в 2018 году, но теперь появились подробности об этом проекте.

В частности, выяснилось, что Hyundai готовит новый субкомпактный внедорожник с названием Hyundai AX, а в модельной линейке он расположится на ступень ниже, чем Hyundai Venue.

Серийная сборка автомобиля будет организована на предприятии компании в Южной Корее, где ежегодно планируется выпускать порядка 70 тыс. Hyundai AX.

В основе новинки расположится платформа от нового Hyundai Santro. Её моторная гамма будет представлена 1,1-литровым двигателем с отдачей 69 л.с.

В паре с двигателем предложат пятискоростную механику или автомат. Первым рынком для Hyundai AX станет Индия, где предварительная стоимость кроссовера составит 400 тыс. рублей в эквиваленте.