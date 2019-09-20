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Кросс-вэн Suzuki XL6 выйдет на рынок под брендом Toyota

Новости
20.09.2019 20:31
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Это будет возможным благодаря заключённому компаниями Toyota и Suzuki соглашению.


Последнее производители подписали еще два года назад и в нем говорится о возможности реализации популярных моделей под другим брендом.

На этот раз китайским журналистам удалось выяснить, что под брендом Toyota скоро выйдет на рынок кросс-вэн Suzuki XL6.

Этот автомобиль является очень востребованным на индийском рынке. Уже в продаже есть Suzuki Baleno, который предлагается как Toyota Glanza и имеет минимум отличий от первого.

Предполагается, что перелицованный автомобиль от Toyota также мало чем будет отличаться от Suzuki XL6.

За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются в очереди

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