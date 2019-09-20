Кросс-вэн Suzuki XL6 выйдет на рынок под брендом Toyota

Это будет возможным благодаря заключённому компаниями Toyota и Suzuki соглашению.



Последнее производители подписали еще два года назад и в нем говорится о возможности реализации популярных моделей под другим брендом.

На этот раз китайским журналистам удалось выяснить, что под брендом Toyota скоро выйдет на рынок кросс-вэн Suzuki XL6.

Этот автомобиль является очень востребованным на индийском рынке. Уже в продаже есть Suzuki Baleno, который предлагается как Toyota Glanza и имеет минимум отличий от первого.

Предполагается, что перелицованный автомобиль от Toyota также мало чем будет отличаться от Suzuki XL6.