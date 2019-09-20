Toyota продала более 10 млн внедорожников Land Cruiser

Недавно стало известно, что Land Cruiser нового поколения не будет представлен в этом году и в целом слухи о новинке компании опровергла.

Более подробно об этом портал «ТвоёАвто» сообщал ранее. Наряду с этим, Toyota сообщила, что по состоянию на 31 августа она реализовала уже более 10 млн внедорожников Land Cruiser.

Первый Land Cruiser сошел с конвейера предприятия компании еще 1 августа 1951 года. По состоянию на 1965 год, автопроизводитель продал около 10 тыс. экземпляров модели, но теперь ежегодно продается порядка 400 тыс. внедорожников.

Стоит также отметить, что Land Cruiser славится своей надежностью. Этот автомобиль представлен и на российском рынке, где предлагается по цене от 2,5 млн рублей.