Интерьер первого кроссовера Genesis GV80 раскрыли в Сети

Премиальный бренд Genesis, созданный компанией Hyundai, готовит две новинки. В частности, модельная линейка марки пополнится двумя кроссоверами, где первый большой Genesis GV80 и более компактный GV70.

Первый будет флагманом и его не раз замечали во время тестирования, но теперь фотошпионам удалось сфотографировать салон новинки, а фото опубликовали в Интернете.

Таким образом, интерьер нового кроссовера Genesis GV80 раскрыли в Сети. Судя по фотографиям, первый кроссовер бренда получит дизайн салона отличающийся от того, что используется в седане G80.

В интерьере будет иная цифровая панель приборов, новая мультимедийная система и другое.

Предполагается, что презентация автомобиля состоится до конца года, но в связи с проблемами, возникшими у компании с 2,5 и 3,5-литровыми турбомоторами, премьеру могут отложить на следующий год.